Femminicidio di Cerreto d’Esi | ergastolo a Panariello

(Ancona), 17 dicembre 2024 –per Franco, il 56enne che il 24 ottobre del 2023 ha ucciso la moglie Concetta Marruocco, 53 anni, con 43 coltellate. Ilsi consumò a, poco prima dell’alba. La sentenza con il carcere a vita per l’imputato, originario di Torre del Greco ma da anni residente nel Fabrianese, è arrivata oggi pomeriggio al tribunale di Ancona dopo due ore di camera di consiglio della Corte di Assise presieduta dal giudice Roberto Evangelisti. I familiari della vittima hanno accennato a un applauso subito stroncato dal giudice che li ha ripresi dicendo “è una tragedia, non fatelo”. Quando la corte si è ritirata un parente di Marruocco si sarebbe avvicinato al difensore dell’imputato, l’avvocato Ruggero Benvenuto. “Mi ha minacciato - ha sostenuto il legale - dicendomi ’abbi paura perché io t’accido’, in dialetto napoletano.