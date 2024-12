Panorama.it - Ecco la nuova Superlega, con un format legato ai campionati

Un nuovoche si stacca completamente da quello lanciato, per poi morire nell'arco di poche ore, nell'aprile 2021. Competizione totalmente aperta e meritocratica, con accessoalle performance nei tornei nazionali e senza più alcun diritto di partecipazione per nessuno. Quattro livelli con coinvolte in tutto 96 squadre, calendario che consente di massimizzare impegni e ricavi senza, però, risultare più impattante di quanto non lo sia oggi il nuovodella Champions League. E anche un nuovo nome: Unify League. Unify come la piattaforma che trasmetterà gratuitamente le partite, disponibili per tutti i tifosi senza dover pagare alcuna forma di abbonamento.Rivoluzione che allinea definitivamente laa quanto prescritto dalle sentenze della Corte di Giustizia UE dello scorso mese di dicembre.