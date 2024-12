Bergamonews.it - È possibile un’espansione duratura? La storia dice di sì

Si chiude una settimana intensa sotto il profilo macroeconomico e che ha visto il continuo deterioramento dei dati dell’Europa. Inflazione, produzione industriale, manifattura e servizi hanno visto infatti un ulteriore peggioramento che ha spinto la Bce a ridurre ulteriormente i tassi di 25 bps e portare così la flessione complessiva a 100 bps in poco più di sei mesi. Occorre però del tempo (almeno sei/nove mesi) per consentire alla politica monetaria di avere effetti sull’economia reale.Completamente diversa invece l’intonazione dell’economia degli Stati Uniti, dove l’inflazione non sembra destare più preoccupazione, il mercato del lavoro è in via di normalizzazione, la manifattura e i servizi continuano a migliorare e i consumi sostengono il Pil. Economia che sembra quini indirizzare verso