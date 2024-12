Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-LP Bank Ninh Binh, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Mercoledì 18 dicembre (ore 02.00) si giocherà-LP, match valido per la fase a gironi delperdi. Le Campionesse d’Europa proseguiranno la propria avventura ad Hangzhou (Cina): dopo aver travolto le quotate brasiliane del Dentil Praiae nel match d’esordio, la corazzata veneta incrocerà la modesta compagine vietnamita partendo ampiamente favorita nel pronostico e desiderosa di continuare la rincorsa verso il terzo titolo iridato della propria storia.non dovrebbe avere problemi di sorta contro le vice campionesse d’Asia, sulla carta ampiamente inferiori dal punto di vista tecnico e agonistico. Le ragazze di coach Daniele Santarelli inseguiranno la vittoria per ipotecare la qualificazione alle semifinali. Riflettori puntati sulle big in rosa: l’opposto Isabelle Haak, la regista Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro.