Tarantinitime.it - Daniele Lucalabrese: “Ho portato la Calabria a Grottaglie per sentirmi a casa”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoDi sé dice: “Non faccio panini, ma regalo emozioni”. E un po’ è vero, soprattutto se sei un calabrese nostalgico che vive in provincia di Taranto, e improvvisamente ti viene voglia di assaporare quel cibo unico che solo la tua terra sa offrirti, tipo “U paninazzo cu sasizza calabra”.Ed eccolo qua, nei pressi dello stadio D’Amuri a, trovi tutta lache vuoi. E non solo il buon cibo, ma anche e soprattutto quell’ospitalità calda, solare, scherzosa, propria di quelle persone a cui scorre il peperoncino piccante nelle vene.Formoso, alias “”, è originario di Rossano Calabro, ora fusa con Corigliano Calabro e conosciuta come Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E’ arrivato a Taranto nel 1994 perché faceva il militare e poi ci è restato perché aha trovato l’amore che l’ha reso papà di due meravigliosi ragazzi, tra cui Francesco che oggi lo aiuta nella sua attività di street food.