Noinotizie.it - Da Troia un ponte di pace per la Palestina Presentato progetto

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di, ieri mattina, a, Promozione di Iniziative dinel Mediterraneo, undell’APS Puglia Senza Ostacoli a cui partecipano sei giovani palestinesi.“È stata una bellissima esperienza. Ci siamo sentiti accolti, ci siamo sentiti a casa” così, ieri mattina nel corso della conferenza stampa al Comune di, uno dei ragazzi palestinesi, in questi giorni nella città del rosone per partecipare alPromozione di Iniziative dinel Mediterraneo. Ideato dall’APS Puglia Senza Ostacoli e finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia, ilPromozione di Iniziative dinel Mediterraneo è finalizzato a creare relazioni e unire giovani palestinesi e italiani per favorire il dialogo interculturale. “Noi siamo qui per uno scambio culturale- ha proseguito il giovane – Il nostro obiettivo è farci conoscere e iniziare relazioni culturali“.