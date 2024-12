Ilgiorno.it - Carla Badiale, pioniera dell’arte : "Geniale, istintiva e silenziosa"

Un’artista d’avanguardia in un periodo, gli anni del regime fascista, in cui, l’arte e le innovazioni, erano per una donna un salto nel vuoto.Badiali,dell’Astrattismo, si è lasciata alle spalle una vita straordinaria, vissuta con lo spirito di una persona comune, che ora ritorna nel romanzo biografico di Lucia Valcepina, "Primordiale bellezza", uscito nella collana Docu di Dominioni editore. Lucia Valcepina, chi era laBadiali che ha scelto di narrare? "Una donna mite e ostinata al tempo stesso, capace di scelte audaci ma estranea all’enfasi, alla retorica. Una disegnatrice dalla mano finissima e una tra le prime artiste italiane a cimentarsi nell’Astrattismo. Diceva di sé di appartenere alla schiera degli istintivi e, in effetti, la sua vita lo dimostra. Credo che il fil rouge della sua esistenza sia proprio l’autenticità".