Ilrestodelcarlino.it - Una ’sfida impossibile’: "I miei format televisivi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Siamo nani contro giganti, eppure dal 2015 siamo nella ‘serie A’ del branded content (letteralmente, contenuto di intrattenimento commissionato da un’impresa per promuovere il proprio marchio, ndr) della televisione italiana". Ad affermarlo è Gian Luca Baldini, imprenditore forlivese, titolare della società di produzione televisiva Ege Produzioni. L’ultimolanciato da Ege è ‘Sfida, programma in sei puntate attualmente in onda, su Italia 1, ogni sabato alle 14.15. Nel programma il conduttore – l’ex ‘Iena’ Stefano Corti – sfida sei grandi campioni di varie discipline sportive, in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i limiti. Dopo aver sfidato la medaglia olimpica del judo, Marco Maddaloni, e il gigante della pallanuoto Amaurys Pèrez (più noto al grande pubblico per la sua partecipazione, qualche anno fa, a ‘Ballando con le stelle’), Corti ha affrontato la campionessa di tennis Francesca Schiavone e l’ex pugile Clemente Russo.