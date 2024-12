Serieanews.com - Serie A, addio proprietà straniere: “Firmo la legge”

A, arriva il clamoroso colpo di scena:alle, la presa di posizione è chiarissimaLeinA sono ormai una realtà consolidata, ma non tutti sono convinti che questa tendenza sia vantaggiosa per il nostro calcio.A,: “la” –anewsIn Italia, diverse squadre della massimasono oggi sotto il controllo di investitori esteri, provenienti da paesi come Stati Uniti, Inghilterra, Cina e Emirati Arabi. La lista delle squadre che appartengono a stranieri è lunga, e comprende club storici e di grande tradizione, come ad esempio:Inter e Milan (entrambe distatunitense, attraverso i fondi Oaktree e RedBird)Roma (gruppo statunitense Friedkin)Atalanta (gruppo USA con Stephan Pagliuca tramite Bain Capital ha in mano la maggioranza del club bergamasco)Fiorentina (americana, con il gruppo Commisso)Bologna (controllato dal canadese Joey Saputo)Genoa (in mano al gruppo americano 777 Partners)Como (in mano ai fratelli indonesiani Robert Budi e Michael Hartono che hanno un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi)Venezia (statunitense in mano a Duncan Niederauer)Parma (in mano allo statunitense Kyle Krause)Un panorama che dimostra come ormai una parte significativa dellaA – 10 squadre su 20 – sia nelle mani di capitali esteri, ma questo ha suscitato anche parecchie discussioni.