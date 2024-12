Quotidiano.net - Reefilla cresce e la squadra si amplia nel 2025

NUOVO PROGRAMMA di assunzioni per ilper, la startup italiana che sviluppa soluzioni di energy storage e mobile power generation basate anche su batterie second life e che ha concluso un nuovo aumento di capitale da 4,5 milioni di euro. Nelinaugurerà presso la nuova sede di Torino un Competence Center dedicato al testing, alla qualifica delle batterie che consenta una "second life" e alla produzione della nuova gamma di prodotti. Questo rappresenterà un’importante opportunità per il territorio e per l’innovazione italiana, creando nuovi posti di lavoro e favorendo l’attrazione di talenti. "Questo sesto investimento del Fondo Green Transition Fund-Pnrr, inconferma che il Venture Capital è lo strumento necessario per sostenere i nuovi imprenditori e creare le aziende del futuro – ha commentato Cristina Tomassini, Senior Partner di Cdp Venture Capital e Responsabile del Fondo Green Transition – e con la sua tecnologia,fornisce soluzioni per accelerare la diffusione della mobilità sostenibile e dello storage elettrico di piccola taglia (small scale storage), necessario per ridurre le emissioni di CO2 in vari settori: utenze domestiche, edilizia, nautica, oltre alla mobilità".