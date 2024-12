Ilfattoquotidiano.it - Povertà, il governo allarga le misure. Ma calcola le risorse in base a una platea già falcidiata, mentre l’indigenza continua a crescere

Ilha fatto cassa sui poveri riducendo larispetto a quella dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, con risultati addirittura peggiori rispetto alle aspettative della maggioranza e oltre due miliardi di euro risparmiati nel 2024. Così,i poveri aumentano, la nuova legge di bilancio non prevede ulteriori. Anzi, il risparmio viene messo a regime nonostante si decida di ammorbidire i requisiti di accesso all’Assegno di inclusione (Adi) e al Supporto formazione (Sfl) e lavoro, per il quale aumenta anche il beneficio, da 350 euro a 500, e la durata massimo dell’erogazione, da 12 mesi a due anni. Sono le modifiche alledi contrasto allache la maggioranza ha inserito in un emendamento presentato alla Camera.Ma andiamo con ordine. Dal primo gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di inclusione e, per i 18-59enni senza minori, over 60 o fragili nel proprio nucleo, dall’indennità da 350 euro, il Supporto formazione e lavoro erogato per un massimo di 12 mensilità a chi segue una politica attiva come i corsi di formazione.