Superguidatv.it - Perfect Days, la recensione (no spoiler) dell’ultimo film di Wim Wenders

Leggi su Superguidatv.it

, ultimodi Wim, è disponibile su NowTV e Sky. Considerato uno dei lungometraggi più apprezzati del 2024 e candidato come MigliorInternazionale agli Oscar di quest’anno,è una storia toccante ed emozionante. Ambientato a Tokyo, ilsegue Hirayama, un uomo silenzioso e taciturno che lavora nei bagni della capitale e conduce un’esistenza molto tranquilla e ordinaria. In quest’articolo vi raccontiamo perchéè un titolo da non perdere assolutamente.La straordinarietà dell’ordinario inIn un mondo continuamente di corsa,si erge come un inno alla bellezza dell’ordinario, invitando a cogliere piccoli momenti che spesso sfuggono. Hirayama è infatti un uomo tranquillo e ordinario, che lavora con estrema dignità e sembra che nulla possa sconvolgerlo.