Bergamonews.it - Percassi fa tripletta con l’apertura di 3 negozi nel nuovo Maximall Pompeii

Bergamo.faaldi Torre Annunziata, a breve distanza dal sito archeologico di Pompei. Il nuovissimo centro commerciale è stato inaugurato sabato 14 dicembre, condegli store Victoria’s Secret, Nike e Starbucks, gestiti dal Gruppo bergamasco. Le nuove collezioni di Victoria’s Secret, straordinariamente affascinanti, attendono le appassionate del brand nelo full assortment di 300 metri quadrati. Qui, un team di 14 consulenti esperte nella bellezza femminile è pronto a valorizzare i punti di forza di ogni donna, aiutandola a trovare la vestibilità perfetta per esaltare il proprio stile unico.Lo store, dal design glamour e raffinato, offre un’ampia selezione delle iconiche collezioni di lingerie, come Very Sexy, Body by Victoria, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Dream Angels.