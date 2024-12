Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ: DATA DI PARTENZA E GIUDICI DEL SABATO SERA DI RAI1 CON MARCO LIORNI

Ora o mai più è stato così tanto invocato dai social che la Rai ha deciso di rimettere in onda dopo 5 anni il talent show sui cantanti spariti dai giri che contano.Cantanti noti per uno o più brani di successo e che per varie ragioni non hanno più ritrovato la popolarità. Loro saranno i protagonisti di Ora o mai più che torna sucon.Ladi11 gennaio 2025, assieme alla premiere di C’è Posta per Te su Canale 5. Il cast dei cantanti è in via di definizione mentre i coach sono in parte definiti.I primi nomi della terza edizione di Ora o mai più, in onda con Amadeus nel 2018 (vinse Lisa con il coachMasini) e nel 2019 (Paolo Vallesi con la coach Ornella Vanoni), li svela Tvblog.Parliamo di tre signore della musica italiana. Nel dettaglio, Patty Pravo che era coach nella prima edizione e le new entry Rita Pavone e Gigliola Cinquetti sono le primidi Ora o mai più.