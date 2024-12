Lanotiziagiornale.it - Neppure un euro in più alla Sanità, ma i soldi per le mance ci sono

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Governo e maggioranza annunciano l’arrivo della Manovra in Aula per domani con l’idea di porre la fiducia sempre in giornata. È quanto emerso dconferenza dei capigruppo che però non ha registrato alcun accordo tra maggioranza e opposizione al riguardo.Le opposizioni hanno respinto la proposta del presidente Lorenzo Fontana di chiudere questa mattina l’esame in Commissione Bilancio per portare il testo il giorno dopo, in modo da porre la fiducia e chiudere l’esame venerdì con il voto finale.unin più: bocciato l’emendamento delle opposizioniAndando ai contenuti e alle ultime novità non passa l’emendamento in Manovra firmato da tutti i leader delle opposizioni per stanziare più fondi a unapubblicata falcidiata dai tagli.“Questo è un emendamento unitario delle opposizioni che propone di aumentare il fabbisogno sanitario standard con 5,5 miliardi l’anno per il prossimo triennio, non sarebbe sufficiente a portare la spesa sanitaria italianamediapea, ma rappresenterebbe un passo avanti, una inversione di tendenza”, ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in commissione Bilancio della Camera.