Montalto di Castro | Enel Green Power progetta e realizza il primo impianto di accumulo con strutture realizzate in stampa 3d

È ildiin Italia conte attraverso la tecnologia di3D. Si tratta dell'storage disituato nell'area della centrale "Alessandro Volta" didi, simbolo della storia energetica italiana. L'di, già entrato in funzione, può vantare elementi strutturali altamente innovativi e all'avanguardia, come l'edificio e le fondazioni usciti direttamente da unante 3D, unici in Italia. L'didetiene infatti un primato: a livello nazionale è ila ospitare costruzioni civili definitivete in3D. Talihanno già ottenuto l'autorizzazione sismica e sono state classificate come sismo-resistenti.ha puntato sulle tecnologie di3D perché offrono molteplici vantaggi: consentono di velocizzare i tempi dizione degli impianti, riducendo fino a 10 giorni la durata della fase di costruzione delle opere civili delle sottostazioni, e di ridurre la quantità di materiale utilizzato in quanto la3D permette lazione di fondazioni con geometrie ottimizzate.