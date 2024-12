L’Inter ha messo gli occhi su Reitz il Barella tedesco | ecco chi è

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. Con l’avvicinarsi del calciomercato di gennaio, si fanno sempre più insistenti le voci di giocatori a cuiè interessata. L’ultima notizia, in ordine di tempo, arriva dalla Germania. Secondo Sky Sport DE, infatti, i nerazzurri avrebberoglisu un centrocampista del Borussia Monchengladbach.Chi è, il “”Il giocatore in questione è Rocco, centrocampista classe 2002 paragonato in patria a Nicolò. Su di lui hannoglisiache il Brighton, ingolositi dalla clausola rescissoria di 20 milioni di euro valida dal 2026, apposta sul contratto rinnovato fino al 2028. Un affare quindi in ottica medio-lungo periodo, visto che per ora il Monchengladbach non ha nessuna intenzione di privarsi a breve termine del suo gioiellino.