Inter-news.it - Lazio-Inter, Bisseck o Darmian in difesa? Inzaghi trova la risposta!

Leggi su Inter-news.it

Chi partirà titolare intra Aurele Matteo? Simoneha ormai le idee chiare: ecco tutte le risposte a poche ora da.DUBBIO SCIOLTO – A distanza di poche ore dal fischio d’inizio dile scelte dei due allenatori sono ormai quasi certe. Si attende, ovviamente, l’ufficialità, con la divulgazione delle formazioni ma intanto qualcosa è già intuibile. Come Marco Baroni, anche Simoneprova a mettere in campo il suo undici migliore, al netto delle indisponibilità. L’unico ballottaggio della gara nasce proprio dall’assenza del titolarissimo Benjamin Pavard. Scopriamo insieme su chi punterà l’allenatore nerazzurro, tra Aurele Matteo, in occasione di, la probabile formazione di: ecco chi vince il ballottaggio traLE ULTIME – L’ultimo allenamento di rifinitura prima discioglie anche l’ultimo dubbio dilegato alla