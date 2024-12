La speleologa intrappolata rivela al medico | Non entrerò più in una grotta

Leggi su Dayitalianews.com

“Parla molto poco, ma dice che non entrerà più in una”. A riferire le parole di Ottavia Piana è il dottor Rino Bregan.Ildel Soccorso alpino ha visitato la32enne Ottavia Piana. La donna ha spiegato di voler “abbandonare la speleologia per sempre”. Le squadre di soccorso stanno continuando a lavorare per liberarla dallanella bergamasca dove è rimasta. La 32enne, ferita, domenica è stata trasportata in un punto all’interno delladove è stato allestito un campo base riscaldato. La barella sta faticosamente procedendo per superare il tratto più stretto della, che va disostruito.Lo ha riferito il Cnsas Veneto, in azione per i soccorsi nella“Abisso Bueno Fonteno”. Probabile l’uscita mercoledì.“Dal termine del tratto più stretto all’uscita – si legge in una nota – seguirà un lungo tragitto, più lineare.