La signora in giallo, Jamie Lee Curtis sarà Jessica Fletcher nel film reboot?

Leepotrebbe interpretarenelde Lain, in produzione presso Universal sin dal 2023: la scelta dell’attrice di Halloween non è definitiva, ma secondo Matt Grobar di Deadline, le trattative sarebbero in corso di finalizzazione, e, fresca vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per Everything, Everywhere, All At Once, sarebbe in cima alla lista delle preferenze per ereditare il ruolo dell’investigatrice più famosa d’America da Angela Lansbury, che ha interpretato la celebre scrittrice per 12 stagioni tra il 1984 e il 1996.Come ci ricorda anche Variety, la sceneggiatura del, iniziata poco prima dell’avvio degli scioperi di scrittori e registi nell’estate 2023, è stata affidata a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, note per Dumb Money, ildrammatico sul caso GameStop del 2021 diretto da Craig Gillespie, mentre la produzione è nelle mani esperte di Amy Pascal, ex co-direttrice di Sony Pictures e produttrice di successi come Spider-Man: Into the Spider-Verse e Piccole donne di Greta Gerwig: con lei anche un team di tutto rispetto come quello formato da Phil Lord e Chris Miller.