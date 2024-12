Oasport.it - Jannik Sinner prosegue il suo anno da numero uno! Il più cercato nel 2024 su Wikipedia

Leggi su Oasport.it

Nelè completamente esplosa in Italia lamania. Unsemplicemente magico per l’altoatesino, diventato senza alcun dubbio lo sportivo italiano più importante e anche il più famoso al mondo. I due titoli Slam, la vittoria delle ATP Finals a Torino, il nuovo trionfo in Coppa Davis e la posizioneuno del ranking alla fine dell’. Una serie incredibile di vittorie, titoli, traguardi, ma perce ne è un altro decisamente particolare.Il tennista di San Candido infatti è stato il più rinelsu. Proprio quest’oggi la popolare enciclopedia online ha presentato i dati sulle ricerche degli italiani quest’. Perè stato un dominio semplicemente incontrastato, visto che la pagina diha ricevuto oltre 5 milioni di visite (5.023.355). Numeri da capogiro e che dimostrano ovviamente comesia diventato nazionalpopolare come poche volte era successo ad uno sportivo italiano.