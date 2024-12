Anteprima24.it - Il ‘Natale Sannicolese’ entra nel vivo tra concerti, falò e regali per i più piccoli

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il concerto di Natale di Valerio Scanu e la festa ai Santi Patroni continua la quarta edizione del. Sabato scorso, grande successo con la terza giornata del viaggio, una gita con tanti cittadini a Barletta e Trani. Giornata intensa ma ricca di momenti conviviali, segno di grande compattezza tra il primo cittadino Arturo Leone Vernilo ed i suoi concittadini.Prossimo appuntamento, l’atteso ‘incontro’ con Babbo Natale e il suo villaggio con la consegna delle letterine nel piazzale antistante il plesso scolastico di Iannassi a partire dalle ore 14.30. In serata, poi, idi Natale di Francesca Maresca a Santa Maria a Toro e MonterocchettaIl giorno 24 dicembre, nel pomeriggio, il tradizionaledella Vigilia di Natale e infine il 6 gennaio appuntamento con l’arrivo della Befana in piazza Giuseppe Rossi a Santa Maria Ingrisone con tanti giochi e calze per bambini.