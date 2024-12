Ilrestodelcarlino.it - Il maximurale di Laika per la piccola Yasmine, sopravvissuta al naufragio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 16 dicembre 2024 – Un murale dedicato ai migranti verrà inaugurato domani, 17 dicembre a Minerbio (Bologna) alle 11 in via Ronchi Inferiore 7. L’opera, dal titolo “Una nuova Alba”, è il nuovo lavoro dila street artist e attivista che con i suoi disegni ha l’obiettivo denunciare ingiustizie sociali e difendere i diritti umani nel mondo. Il murale è di 150 metri quadrati ed è stato realizzato grazie al supporto di Renner Italia e dei Salesiani di Castel de’ Britti e raffigura un uomo e una donna in mare aperto che indossano giubbotti di salvataggio, mentre alle loro spalle sorge il sole, simbolo di un'alba di speranza. In alto campeggiano i versi del poeta marocchino Tahar Ben Jelloun, tratti dalla poesia “All'alba il dolore è stanco” che recitano: “All'alba il dolore è stanco/il corpo si abbandona sulla terra umida.