I 220 miliardi di ragioni per questa lettera a John Elkann

Caroti scrivo così mi distraggo un po’. E siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Ti confesso che quei 100 milioni di euro che hai dato all’amministratore delegato Carlos Tavares per metterlo alla porta non riesco proprio a digerirli. Certo, tu potresti dirmi: sono soldi miei, ne faccio quello che voglio. Ma ne sei proprio sicuro? La vostra famiglia è abituata a vivere sulle spalle dello Stato italiano. Da sempre. Tuo bisnonno Giovanni Agnelli nel 1933 si presentò all’allora presidente dell’Iri, Alberto Beneduce per parlare della privatizzazione dei telefoni di Stato. «Noi li prendiamo» disse, «ma solo se lo Stato ci dà una dote di 700 milioni di euro». Proprio così: se ci pagate, ci degniamo di diventare padroni dei telefoni. La proposta indecente fu bocciata da Mussolini: «Questi grandi industriali sono solo dei grandi coglioni» disse.