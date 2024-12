Fattoria Ambrosio 1938 arriva il premio Azienda dell’Anno dalla guida internazionale Flos Olei 2025

Leggi su Ildenaro.it

Laolivicola nel cuore del Cilento, ottiene il” nella categoria The Best, una menzione attribuita a sole 20 realtà secondo la– un atlante olivicolo che racconta le migliori 500 aziende dai cinque continenti descrivendone gli oli extravergini di punta. Massimo, terza generazione e titolare dell’, ha ritirato ildomenica 15 dicembre al The Westin Excelsior Rome, durante la cerimonia di presentazione della, che quest’anno celebra il suo Silver Jubilee, 25 anni di attività nella recensione dell’olio extravergine.Il, consegnato dai curatori dellaMarco Oreggia e Laura Marinelli, non solo celebra la qualità dei prodotti della, con una menzione speciale all’olio Crux, prodotto da agricoltura biologica con olive Coratina, ma anche il percorso dell’, che applica buone pratiche lungo tutta la catena del valore, preservando una coltivazione millenaria e tutelando il patrimonio rurale di un territorio unico come il Cilento.