Anteprima24.it - Ex Cementificio Ciotta, il Gruppo Misto: “Tutto procede secondo cronoprogramma”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovanna Megna e Francesco Farese, appartenenti al ‘’.“Ringraziamo il Presidente della Commissione Fondi PICS – PNRR per essersi prontamente attivato nella convocazione della commissione richiesta sullo stato di avanzamento degli interventi in atto sul bene confiscato, Ex.Da quanto illustrato stamattina dalla RUP Ing. Mercurio,ilstabilito e si prevede di poter consegnare entro la fine del 2025 l’intervento più consistente, quello relativo all’area del capannone già oggetto di finanziamento PNRR, poi finanziato con fondi del Ministero dell’Interno.Per la palazzina uffici, destinataria di fondi regionali, i tempi sarebbero ancora più brevi, visto che da quanto riferito oggi, mancherebbe solo l’attivazione della fornitura idrica, dopo di che si partirà per la procedura di affidamento, potendosire per step rispetto agli altri lotti.