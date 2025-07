Pavia, 15 luglio 2025 – I fan sono contenti, l’attesa per la seconda serie dedicata agli 883 è finita. Sono incominciate le riprese del sequel, il capitolo conclusivo della storia del gruppo. “Nord Sud Ovest Est” è il titolo del lavoro che la casa di produzione Groenlandia incomincerà a girare stasera con la regia di Sydeny Sibilia. pavia - inizio delle nuove riprese per la seconda stagione della serie sugli 883 "nord sud ovest est", il campo base con i camione e le macchine storiche in piazzetta ciceri zona ticinello - foto torres “Ciak si gira” . Nel tardo pomeriggio in piazza Morosi, a due passi dal Naviglio è stata collocata la scenografia di una farmacia, una delle centosei che Max Pezzali canta in “Con un deca” ed è stato approntato il set. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli 883 di nuovo alla ribalta: inizia il sequel di "Nord Sud Ovest Est”, e le prime scene si girano a Pavia