Diciotto punti al giro di boa. Uno in meno dell'anno scorso

Termina con un punto inrispetto a un anno fa ilne di andata della Spal. Diciannove giornate deludenti, con 21conquisti sul campo che in virtù della penalizzazione comminata prima dell’inizio del campionato significano zona playout a quota 18. In coabitazione con la Lucchese, con sole tre squadre alle spalle dei biancazzurri: Milan Futuro a -2, Sestri Levante a -5 e Legnago Salus a -6. Peggio di così era difficile aspettarsi da Antenucci e compagni, che hanno hanno l’attenuante di aver giocato a lungo in piena emergenza ma anche tante responsabilità. L’ultimo turno prima deldi boa ha confermato che ci sono solo due squadre materasso, destinate a una probabile retrocessione nei dilettanti. Il Sestri Levante ha perso in casa contro il Carpi (1-3), trascinato dalle reti degli spallini Contiliano e Puletto, mentre il Legnago Salus si è arreso davanti al proprio pubblico contro l’Ascoli (0-1).