Decisione presa in Serie A | scelta a sorpresa sull’esonero

L'ultimo weekend diA ha regalato diversi spunti e ha visto una classifica cambiare in maniera importante, sia in cima alla classifica sia nei bassifondi.L'inizio di giornata ha visto vincere Atalanta e Napoli nelle trasferte di Cagliari e Udine, mantenendo così alte le loro posizioni e continuando a macinare punti su punti. Male la Juventus che riesce a strappare solo un punto e a fatica contro il Venezia, incappando nel quarto pareggio consecutivo in campionato. Perde anche la Fiorentina contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, primo stop dopo otto vittorie consecutive per la squadra di Raffaele Palladino.Nella zona salvezza, invece, muove leggermente la classifica il Venezia grazie al punto conquistato all'Allianz Stadium, mentre il Verona conquista una vittoria d'oro in casa del Parma con la quale abbandona le zone calde.