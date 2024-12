Crostata alla doppia marmellata con frolla alla nocciola | top!

Leggi su Donnaup.it

Laè una girandola di colori e di sapori incredibile.Ma non è solo bella da vedere, tanto da sembrare una preparazione di pasticceria; è anche deliziosa.La sua particolarità, infatti, risiede sia nella sua farcitura alternata, sia nel suo impasto specialissimo.Si tratta di unain grado di accogliere e di esaltare ulteriormente il sapore fresco e pungente delle confetture.Perfetta a colazione, a merenda e a fine pasto, ci farà fare un figurone con amici e parenti, ma non è impossibile da realizzare.Proviamoci insieme, con pazienza e amore!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:per laalle nocciole:220 gr di farina 0080 gr di farina di nocciole o nocciole finemente tritate110 gr di zucchero fino di canna1 arancia biologica, solo la scorza grattugiata1 cucchiaino di estratto vaniglia1 cucchiaino di lievito per dolci135 gr di burro a pezzi1 uovo intero20 ml di latte1 pizzico di cannella in polvereper il ripieno:all’albicoccaai frutti rossiIl procedimentoIniziamo a preparare subito laalle nocciole.