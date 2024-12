Ilfattoquotidiano.it - Compleanno amaro per Jamie Foxx: ferite alla bocca e punti di sutura dopo che uno sconosciuto gli ha scagliato un bicchiere sul volto

Doveva essere una serata tranquilla con tanti amici e parenti. Ma ilpersi è trasformato in un mezzo disastro e non certamente per causa sua. L’attore stava facendo un brindisi per i suoi 57 anni lo scorso 13 dicembre, quando all’improvviso qualcuno presente nella sala gli ha lanciato undi vetro in pienoè stato ricoverato al pronto soccorso all’istante pere necessaridi. Come riferisce la CNN il tutto è avvenuto in un locale a Beverly Hills. “Erasua cena diquando qualcuno da un altro tavolo ha lanciato uncolpendolo. – ha detto un portavoce dell’attore – Ha avuto bisogno didie sta recuperando. È stata chiamata la polizia, ora la questione è nelle mani delle forze dell’ordine”.