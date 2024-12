Carlo Conti contro lo scippo di Sanremo alla Rai | Impensabile Fedez e Tony Effe? Canteranno e basta

Leggi su Open.online

«La Rai non può fare a meno del Festival,non può fare a meno della tv pubblica». Un binomio indissolubile, questo è peril rapporto tra l’emittente di viale Mazzini e la kermesse della canzone italiana. Così il conduttore del prossimo festival ha rispostodomanda di un giornalista che gli chiedeva di commentare la recente sentenza del Tar Liguria, che nelle scorse settimane ha dichiarato illegittimo l’affidamento «diretto»Rai del festival da parte del Comune di. Che si prepara a pubblicare il relativo bando di gara aperto, pur di malavoglia, per individuare il partner televisivo con cui organizzare il Festival a partire dall’edizione 2026. Ma tra piani B e il ricorso del servizio pubblico, non è ancora stata detta l’ultima parola. Quando è stato fermato,si trovava davanti al Casinò di