Cabina elettrica a fuoco, sul posto installate power station

Tempo di lettura: < 1 minutoNella zona interessata dall'incendio avvenuto nella mattinata di oggi, dove aè andata una, E-Distribuzione sta facendo arrivare anche grandiper assicurare la fornitura dell'energia. In particolare, sono state richieste 6delle quali la prima è già in corso di installazione e consentirà a breve di far scendere ulteriormente il numero dei clienti senza energia.Intanto, i tecnici stanno lavorando per assicura la progressiva rialimentazione della rete. Un lavoro, fanno sapere fonti di Enel, che proseguirà ad oltranza finché tutto il servizio elettrico nelle zone di Fuorigrotta, Agnano e Soccavo non sarà rialimentato.