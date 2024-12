Cinemaserietv.it - Burger King e One Piece: tutti i dettagli sulla collab, tra panini e gadget

Leggi su Cinemaserietv.it

Laorazione tra Onearriva finalmente anche in Italia, dopo il successo che l’iniziativa ha riscosso in Francia. Da lunedì 16 dicembre, ini punti vendita aderenti, sarà possibile acquistare due menù ispirati ad altrettanti iconici personaggi del manga piratesco, contenenti ciascuno un panino a tema.Il menù Rufy, ispirato al protagonista Monkey D. Luffy (chiamato appunto anche Rufy con grafia alternativa) presenta un panino a base di carne di bovino alla brace, condito con salsa barbecue, cipolle croccanti e formaggio cheddar.Il menù Sanji, che trae il suo nome dall’omonimo cuoco della ciurma, avrà invece al suo centro un panino a base di pollo impanato croccante, condito con senape, cipolle imbrunite, formaggio cheddar e insalata.L’iniziativa (qui trovate l’elenco dii negozi aderenti) prevede anche alcune ricompense, anche se al riguardo non vi è ancora ufficialità, e le informazioni che abbiamo sono derivate dall’esperienza francese: per ogni menùJunior acquistato, sarà possibile trovare alcune carte collezionabili a tema One, con la possibilità di aggiudicarsi anche alcune t-shirt, pure queste a tema.