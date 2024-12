Amica.it - Blazer e gonna midi, il look intellectual-chic da copiare a Cate Blanchett

Per presenziare alla proiezione del film Persona di Ingmar Bergman al Museum of Arts and Design di New York,ha indossato una mise rigorosa e raffinata.L’attrice ha optato per totaldi Lanvin composto dasvasata econ colletto nero. Il dettaglio di styling che fa la differenza? Una cintura in corda legata in vita per segnare la silhouette. Infine, stivali in pelle con tacco alto. Gli outfit dicontinuano a colpire nel segno, grazie anche alla sua stylist Elizabeth Stewart.GUARDA LE FOTOfoto: una regina di stile è per sempre. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, ildaAmica.