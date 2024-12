Tpi.it - Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni della terza puntata

alHas: le(trama e cast)Questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, su Italia 1 va in onda ladialHas. Dopo i grandi successi dei film, arriva la serie suHas. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Vediamo insieme ledi oggi.e tramaNel mirino di Jacob Pearce (Sean Harris, I Borgia, Mission: Impossible 5 e 6, Spencer), l’operativo Cedric Duval (Michaël Erpelding) e il membro di alto rangoDGSE Beatrice Paquin (Nathalie Richard), che l’uomo ritiene colpevoli dell’che gli ha cambiato la vita per sempre. Zara (Ritu Arya, The Umbrella Academy, Red Notice, Barbie) e Vincent (Tewfik Jallab, Spiral, Oussekine, Pax Massilia) riusciranno a raggiungere i due colleghi, prima di Pearce?Nel frattempo, Vincent si riavvicina a Juliette Levesque (Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi), che intende proteggere i suoi concittadini a qualunque costo.