Agi.it - Alta pressione in rimonta, affondo polare nel fine settimana

AGI - Terzadi dicembre che inizia con un robusto campo diin espansione tra Europa occidentale e Mediterraneo, con massimi al suolo fino a 1040 hPa. Questo porterà nei prossimi giorni condizioni meteo per lo più asciutte in Italia ma anche formazione di nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure del Nord. Temperature che risulteranno in rialzo su tutta la Penisola con valori al di sopra delle medie del periodo anche di 7-8 gradi. Clima mite soprattutto in montagna dove avremo una parziale fusione del manto nevoso. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che propongono comunque un cambio di scenario sul finire dellacon l'arrivo di aria più fredda di estrazionela quale potrebbe portare un rapido peggioramento e un deciso calo delle temperature da Nord a Sud.