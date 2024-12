Ilgiorno.it - Verde pubblico. Un programma da 200mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

Un impegno di spesa diper la manutenzione straordinaria del, per la stagione invernale. La Giunta ha approvato il progetto che prevede una serie di interventi sulle alberature presenti in una trentina tra viali e parchi. Si va dai parchi Cantoni, dei Platani, del Buon Gesù, di viale Rimembranze, di via Morelli, del Palaborsani, alle vie Cadorna, Dandolo, Madonnina, Italia, Lombardia, Rimembranze, Tagliamento, Bernocchi, De Amicis, Moncucco, Papa Giovanni XXIII, Sempione, Don Minzoni, Borri, Locatelli, Matteotti, De Gasperi, Turati, Don Testori, Mons. Colombo fino a piazza Castegnate. I lavori, che dovranno terminare entro marzo, saranno di potatura di alberi di varie specie e dimensioni come contenimento, diradamento, innalzamento, formazione, ristrutturazione, abbattimento, oltre all’eliminazione di ceppaie e messa a dimora di nuove piante.