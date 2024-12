Sport.periodicodaily.com - Sofia Goggia torna sul podio: seconda nella discesa di Beaver Creek, Coppa del Mondo di sci alpino

conquista il secondo postolibera di, valida per ladeldi sci, a dieci mesi dal grave infortunio in cui aveva riportato la frattura di tibia e malleolo. L’azzurra chiude la sua gara con il tempo di 1’32?54, piazzandosi alle spalle dell’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice con 1’32?38, e davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (1’32?72), che completa il.Classifica delladiCornelia Huetter (AUT) – 1’32?38(ITA) – 1’32?54Lara Gut-Behrami (SUI) – 1’32?72Lauren Macuga (USA) – 1’32?90Ricarda Haaser (AUT) – 1’32?94Ester Ledecka (CZE) – 1’32?98Ottime prove per le italianeOltre al secondo posto di, altre azzurre si distinguonocompetizione:Marta Bassino chiude al settimo posto (1’33?02)Federica Brignone si piazza nona (1’33?25)Laura Pirovano conquista l’undicesima posizione (1’33?27)Roberta Melesi è diciottesima (1’33?95)Elena Curtoni e Nadia Delago terminano rispettivamente al ventiquattresimo (1’34?38) e ventisettesimo posto (1’34?68).