Sci Goggia | Contenta ma i 16 centesimi mi rimangono sullo stomaco

“Avrei firmato per questo risultato. Sonoma i 16mi“. Così Sofiadopo il secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, gara di rientro per la bergamasca che a febbraio aveva riportato la frattura di tibia e malleolo. L’azzurra termina la sua prova con il tempo di 1’32?54, a 16dall’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice in 1’32?38. “Ho gareggiato all’80-85%”, ha spiegatoai microfoni di Fisi Tv.