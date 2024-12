Sci di fondo Norvegia dominatrice delle 20 km a Davos | a Slind la prova femminile Nyenget vince tra gli uomini

Leggi su Sportface.it

La sorpresa della giornata aè che Therese Johaug non si è aggiudicata la 20 kmdi questa terza tappa di Coppa del Mondo di sci di. La veterana fondista norvegese è infatti costretta ad arrendersi alla connazionale Astrid Oeyresulle neviAlpi svizzere, chiudendo in terza posizione dietro anche alla finlandese Kerttu Niskanen. A chiudere la top-5 anche l’altra atleta finnica Krista Parmakoski e la tedesca Victoria Carl, mentre è più che positiva ladi Jessie Diggins, che in un format che non predilige riesce comunque a ottenere un ottimo piazzamento in top-10 con il settimo posto. L’Italia piazza le sue due rappresentati attorno alla top-20: Caterina Ganz è infatti 19esima in classifica con quattro minuto di ritardo, mentre Anna Comarella è ventunesima a una ventina di secondi di ritardo dalla compagna di squadra.