Raid dei vandali a Scandiano distrutti gli addobbi natalizi

(Reggio Emilia), 16 dicembre 2024 –in azione nella notte tra sabato e domenica a. Ignoti hanno deturpato l’area circostante il grande albero di Natale, simbolo delle festività e frutto della collaborazione tra commercianti e Amministrazione, nella centralissima piazza Spallanzani. I pacchi decorativi posizionati alla base dell’albero sono stati visibilmente danneggiati, così come altridella piazza e dell’area pedonale, che sono stati divelti e sparpagliati. L’episodio è stato segnalato alla polizia municipale che sta setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli autori. Il Comune dicondanna con la massima fermezza i. “Questo episodio non è solo un danno materiale, ma un attacco al senso di comunità che il nostro albero e le decorazionie rappresentano – ha dichiarato il sindaco di, Matteo Nasciuti –.