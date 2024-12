Anteprima24.it - Paupisi, ecco il cartellone ‘Natale è… Insieme’: le iniziative promosse da comune e associazioni

Tempo di lettura: 3 minutiPresentato ail programma diè., undidall’Amministrazione Comunale e realizzate dalle varie realtà di: Pro Loco, Associazione socio-culturale ‘Il Sogno’, Forum dei Giovani, Parrocchia Santa Maria del Bosco e Istituto Comprensivo Ponte--Torrecuso.Il primo appuntamento, organizzato dalla Pro Loco, è stato sabato scorso con l’accensione del grande Albero di Natale in piazza don Tommaso Boscaino. Il prossimo appuntamento sarà martedì 17 dicembre alle ore 16:00 condi mille Colori’, la manifestazione natalizia della Scuola dell’Infanzia e Primaria diin programma nell’atrio del plesso scolastico di via Vignali; venerdì 20 dicembre invece c’è attesa in tutte le scuole con l’arrivo di Babbo Natale insieme al sindaco Salvatore Coletta e a tutta l’Amministrazione Comunale: alle ore 10:00 tappa al Micronido, alle ore 10:30 alla Scuola dell’Infanzia e per finire alle scuola primaria e secondaria di primo grado.