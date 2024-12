Padovano | Inter attenta alla Lazio Vittoria di Napoli dimostra questo!

Leggi su Inter-news.it

Michelesi è espresso sulla prossima sfida tra, parlando così del modo in cui le due compagini si presentano al match.IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Micheleha indicato a Sky Sport il suo punto di vista in merito allo scontro diretto tradi domani 16 dicembre: «L’è la squadra tecnicamente più forte. Non ha una squadra, ma due, quindi può permettersi le rotazioni viste in questa stagione. La partita cerca sempre di farla, ma di fronte troverà secondo me una formazione che la metterà in difficoltà. Nella partita giocata contro il, i biancocelesti hannoto di non aver paura di nessuno, cercando di imporre il proprio gioco senza remore. Per quanto riguarda l’, la sensazione è che abbia lasciato qualcosa in campionato, pensando di piùChampions League.