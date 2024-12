Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora approda nella finale dei 200 dorso mondiali in vasca corta

ha centrato l’obiettivo ed ètodei 200uomini ai2024 diinDuna Arena di Budapest (Ungheria), il ragazzo nativo di Carpi era chiamato fin dalla heat del mattino a spingere per non correre rischi. Solo otto i posti disponibili e non si poteva starci troppo a pensare sopra.ha quindi interpretato la prova alla sua maniera, con una nuotata controllata nei primi 100 metri e sfruttando sapientemente le sue subacquee. Nelle ultime due vasche, il nuotatore tricolore è salito di livello anche in termini di ritmo di bracciata e chiuso con il crono di 1:50.97 (quinto nel computo complessivo).Certo, pensare di replicare della rassegna iridata di Melboourne di due anni fa (bronzo) sarà difficile. Il livello della concorrenza è molto alto.