Ilfattoquotidiano.it - “Mi avevano già dato l’estrema unzione, ma ho sentito la voce di mia sorella che urlava e sono tornata”: Jessica Mattera racconta a Verissimo del trapianto di cuore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È stato un viaggio difficile, una vita difficile”. A dirlo, con le lacrime agli occhi, èdi Justine, attrice e cantante italo-americana, durante l’ultima puntata di. Sin dall’adolescenza, infatti, la più giovane delle sorelleha dovuto affrontare diverse malattie.In primis, il linfoma di Hodgkin che le è stato diagnosticato quando aveva solo 13 anni: “Da piccola ero molto forte, tenace, popolare a scuola. All’improvviso ho iniziato a non sentirmi bene, a non avere più le energie. Anche l’età dell’adolescenza è stata difficile, il cancro era molto stigmatizzato come argomento e, quindi, è stato davvero complicato affrontare tutto”, confessa. “Io come stavo? Male – aggiunge invece Justine -. Ho sofferto tanto. Ero la figlia sana,stata un po’ abbandonata.