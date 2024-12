Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Tante parole, poi l’amore” di Giulio Perrone

In un mondo in cui apparire è tutto, chi non vuole essere messo da parte deve badare a mostrarsi sempre sorridente e soddisfatto. E allora, via libera alle foto sui social di coppie e di famiglie felici; del resto, è questo che succede quando si sa di venire giudicati non per quello che si è, ma per ciò che si ha.Certo, fortunatamente non per tutti è così. Esistono anchepersone che sembrano felici e lo sono veramente, perché hanno trovato il loro appagamento facendosi una famiglia o in un altro modo tutto loro.Di certo, però, Mario, Augusto, Fabio, Lucrezia, Laura, Manuela, Pietro, Valentina, Andrea, Livia e Arturo non rientrano nel novero di questi fortunati.Loro, infatti, sono di quelli che, quando si presenta qualche problema in famiglia o qualche insoddisfazione al lavoro, mettono la testa sotto la sabbia come gli struzzi.