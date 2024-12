Metropolitanmagazine.it - La triste storia di Chiara Gualzetti e la battaglia del padre Vincenzo: “Sono arrabbiato per la sentenza”

LaGualzetti inizia il 27 giugno 2021 quando la ragazza appena 15enne uscì – appunto – con quello che riteneva essere un suo amico: da quel momento i familiari non ebbero più alcuna notizia della ragazza dando immediatamente il via alla macchina delle ricerche e delle indagini che alla fine (poco più di 24 ore dopo) hanno condotto gli inquirenti al ritrovamento del corpo abbandonato poco distante da casa in una pozza di sangue; ovviamente ormai esanime.Tre anni dopo il violento omicidioGualzetti in quel di Bologna, suoè intervenuto ai microfoni del telegiornale di Italia 1 Studio Aperto per commentare – a mente fredda – la condanna ormai diventata definitiva per il killer che all’epoca dei fatti aveva solamente 16 anni e si era professato a lungo amico di quella che sarebbe diventata la sua vittima: un omicidio – ovviamente quello di Chiara Gualzetti – che non ha mai trovato alcuna reale spiegazione da parte dell’assassino che ancora oggi non mostra alcun segno di pentimento continuando a dare la colpa ad un sedicente ‘demone’ che vive nella sua testa.