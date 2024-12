Ilgiorno.it - Incidente d’auto a Lonate Ceppino, coinvolti quattro giovani tra i 18 e i 21 anni

(Varese), 15 dicembre 2024 –stradale, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, poco dopo l’1.30, lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio comunale di, nel Varesotto. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un ostacolo. A bordo, rimasti feriti ma non in gravi condizioni. Dopo lo schianto, sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno, i Vigili del Fuoco di Varese e diverse squadre di soccorso della Soreu dei Laghi. Secondo quanto riportato dai soccorritori, tra gli occupanti del veicolo c'erano due ragazze di 18 e 19, un ragazzo di 18e una giovane di 21. Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese ha trasportato una delle persone coinvolte in codice verde all’ospedale di Tradate.