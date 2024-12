Liberoquotidiano.it - "Deve smetterla di flirtare con tutte". De Martino fa complimenti alle ragazze? Telespettatori in rivolta | Guarda

Domenica 15 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De. E per l'occasione ha giocato come concorrente Giulia, in rappresentanza della regione Sicilia. "Sicilia bedda", come ha ricordato lo stesso conduttore. La giovane ragazza di professione fa la farmacista e ha giocato con il pacco numero 14, insieme al suo fratello gemello Alessio. "Domani mi viene il ciclo 100%, come lo so? Ad affari tuoi c'è una ragazza che gioca con il fratello gemello, è arrivato lui si sono abbracciati e io ho detto 'ma che bellini' e mi sono messa a piangere, fine", il commento di Federica su X. Nonostante la concorrente in gara fosse Giulia, insieme al suo fratello gemello Alessio, l'attenzione di Stefano Desi è concentrata su un'altra ragazza.